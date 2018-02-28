Заснеженный трамвай в Харькове возил пассажиров (видео)

Сообщается, что заснеженный харьковский трамвай следовал по маршруту №23.

В сети опубликовали видео харьковского трамвая с полным салоном снега.

Видео было появилось в сообществе Харьков 1654 на странице в Facebook.

Сообщается, что трамвай следовал по маршруту №23. "Самый "классный маршрут" - 23 и 26. Самые убитые вагоны. Зимой едешь как на бортовой машине. Депутатов надо посадить в такие и "катать" целый день", - пишет в комментарии к посту пользователь Ирина Волосник.