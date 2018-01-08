По Харькову ездил "Рождественский трамвай" (фото)

В воскресенье, 7 января, по Харькову ездил «Рождественский трамвай». Это мероприятие в городе проводится уже десятый раз, сообщает «Городской дозор».

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В вагоне, украшенном рождественской символикой, пассажиры могли послушать и спеть колядки, современные песни, посвященные Рождеству, а также узнать больше о рождественских традициях.

Кроме того, работала стационарная площадка, где выступали творческие коллективы и проводились тематические мастер-классы.

В мероприятии приняли участие группы «Fever», «Третий Колодец», «Морж», актеры театров, музыканты.

Специальную программу для «Рождественского трамвая» подготовили участники американско-украинского проекта «Путь к Бродвею», который недавно был представлен в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Лысенко.