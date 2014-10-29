В Киеве задержаны трое влиятельных воров в законе

Как сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД, "коронованные преступники" задержаны оперативниками в одном из элитных столичных ресторанов. В Киев мужчины прибыли для установления контроля над нелегальным бизнесом, в частности взятия под контроль незаконной добычи янтаря.

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Среди задержанных оказались 38-летний вор в законе по прозвищу "Ватия", 43-летний "Гуга" и 32-летний "Лавасоглы Батумский". Последний за предыдущие 1,5 года задерживался на территории Украины уже 4 раза и каждый раз выдворялся за пределы страны, но каждый раз возвращался.

Решается вопрос о добровольном выдворении с дальнейшим запрещением въезда на территорию Украины "Ватию".

В то же время в суде решается вопрос о помещении "Гуги" и "Лавасоглы Батумского" в пункт временного пребывания иностранцев, которые незаконно находятся на территории Украины.

В отношении их правоохранители готовят необходимые материалы для принудительного выдворения сроком на 5 лет.