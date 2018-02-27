Коктейли Молотова, слезоточивый газ и пострадавшие: все подробности утренних столкновений возле Рады (видео)
Под Верховной Радой произошли столкновения между активистами и силовиками. Протестующие возле парламента требовали повышения пенсий военнослужащим. По словам нардепа Антона Геращенко, активисты пытались поджечь шины. Правоохранители помешали этому, в результате между ними и митингующими возникла потасовка.
Активисты бросили в Верховную Раду коктейль Молотова. По словам нардепа Владимира Парасюка, правоохранители применяли слезоточивый газ, а также избивали активистов дубинками, в результате чего есть пострадавшие. В стычке пострадали 8 полицейских, 9 человек задержаны.
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Как раз сегодня Верховная рада Украины должна рассмотреть вопросы соцзащиты военнослужащих. Напомним, палаточный городок возле парламента стоит с октября 2017 года.