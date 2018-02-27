Полиция открыла дело из-за "избиения правоохранителей" под Радой

На данный момент известно, что в стычке с митингующими пострадали 14 полицейских.

Следственный отдел Печерского управления полиции внес в ЕРДР сведения относительно столкновений между правоохранителями и митингующими под Верховной Радой. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеСитуация под ВР: к палаточному городку подъехали две "скорые", у Рады лежат десятки шинКак сообщает пресс-служба полиции Киева, в настоящее время установлено, что в результате событий возле Верховной Рады пострадали 14 полицейских.У пострадавших травмы различной степени тяжести, врачи диагностировали у них перелом ключицы, челюсти, носа и многочисленные гематомы.

Отмечается также, что в результате инцидента 9 человек доставили в территориальное управление полиции.

Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Как сообщалось, 27 февраля возле парламента произошли столкновения между правоохранителями и митингующими. Сначала полицейские оттеснили участников митинга от забора, установленного возле Верховной Рады. Также правоохранители отобрали у митингующих шины. Сообщалось также, что неизвестный бросил в сторону парламента несколько "коктейлей Молотова", которые разбились рядом с разложенными шинами.

Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко ранее заявил, что во время столкновений под Верховной Радой пострадали 13 полицейских.