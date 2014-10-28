Завтра в Донецке начнут давать воду на целый день

Благодаря увеличению пропускной способности канала Северский Донец-Донбасс, специалистам КП "Компания "Вода Донбасса" удалось увеличить и объемы подаваемой воды на Донецк, сообщает сайт горсовета.

Это позволило стабилизировать гидравлический баланс и дало возможность КП "Донецкгорводоканал" увеличить время подачи воды своим потребителям.

Читайте также"Донбасс-Арену" полностью восстановят не ранее мая 2015 года - и.о. гендиректора стадионаТеперь дончане будут получать воду в течение всего дня. В ночное время еще возможны перебои, поскольку работники водоканала будут вести напрессовку резервуаров питьевой воды на водопроводных узлах.

В целом по состоянию на 18.30 обстановка в Донецке относительно спокойная, системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.