В Луганской ОГА просят помощи в поиске 49 пропавших без вести

Как сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации, к губернатору регулярно обращается большое количество местных жителей, чьи родственники стали жертвами похищений, ограблений, разбоев и завладения имуществом (в основном автомобилями) со стороны бандитских формирований террористической организации "Луганская народная республика".

Поэтому Москаль передал миссии ОБСЕ список с 35 жителями области, которые, по данным украинских правоохранителей, похищены различными бандформированиями ЛНР и содержатся под их контролем.

"Люди пишут заявления и в правоохранительные органы, но помочь им чрезвычайно трудно, поскольку украинские силовики не имеют доступа к контролируемым «ЛНР» территориям, и не могут проводить там следственные и оперативно-розыскные действия. Ситуация резко обострилась в октябре – с начала месяца в Единый реестр досудебных расследований внесено 64 заявления о похищении или пропаже без вести людей", - сказано в сообщении.

Читайте такжеОГА: За долги «ЛНР» подконтрольную Украине Луганщину отключают от электроэнергии

Кроме того, в связи с каждодневными обращениями к губернатору родственников пострадавших, глава ОГА направил письменное обращение к министру обороны Полтораку и начальнику Генштаба Вооруженных сил Муженко с просьбой подтвердить или опровергнуть, находятся (или находились) ли в помещениях в/ч 0264 восемь жителей Северодонецка, Лисичанска, Счастья и Станицы Луганской, среди которых один депутат Северодонецкого горсовета и две работницы ТЭС в городе Счастье.

Также Москаль обратился к председателю СБУ Наливайченко с просьбой сообщить, задерживались ли работниками СБУ шестеро жителей Северодонецка.