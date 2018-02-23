Омбудсмен назвала дискриминацией раздевание женщин перед допросом Порошенко

Омбудсмен просит провести информационно-разъяснительную работу с сотрудниками полиции о необходимости соблюдения принципа недискриминации в своей работе.

Осмотр правоохранителями журналисток в Оболонском райсуде Киева 21 февраля во время допроса президента Украины Петра Порошенко говорит об унижении их достоинства и дискриминации женщин по признаку пола.

Об этом говорится в сообщении представителя Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской на официальном сайте омбудсмена.

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Она напомнила, что по сообщениям СМИ, 21 февраля 2018 года с целью принятия мер безопасности во время рассмотрения дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде г. Киева правоохранители проводили дополнительный осмотр женщин-посетительниц, в частности журналисток. Женщин обязывали снимать верхнюю одежду. При этом, на пятом этаже, где находился зал заседаний № 15 и рассматривалось дело, некоторых женщин просили пройти с сотрудницами полиции в отдельную комнату, оголиться и продемонстрировать отсутствие надписей на теле.

При этом, мужчин-посетителей правоохранители просили показывать только вещи и документы.

«Действия полиции в Оболонском районном суде г. Киева относительно личного досмотра исключительно женщин с целью выявления на их теле надписей свидетельствуют о необоснованном отличном к ним отношении, унижении их достоинства, которые привели к дискриминации женщин по признаку пола», – отмечает Лутковская.

Омбудсмен направила обращение в главное управление Национальной полиции в г. Киеве и Оболонское управление полиции Национальной полиции в г. Киеве относительно проведения служебного расследования по факту совершения сотрудниками полиции "действий, которые унижают достоинство женщин и являются дискриминационными по признаку пола".

Также в письме выражена просьба обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с сотрудниками полиции о необходимости соблюдения принципа недискриминации в своей работе.

Вопрос находится на контроле Уполномоченного по правам человека.