Польский закон о "бандеризме" писали пророссийские историки и комментатор кремлевских СМИ - Rzeczpospolita

Отмечается, что поправка к закону об Институте нацпамяти, которая касается определения преступлений украинских националистов, написанная представителями праворадикльного политического движения Кукиз'15.

Проект недавно принятого польского закона о "бандеризме" консультировали историки, которые откровенно критиковали Украину.

Об этом сообщает журналист Rzeczpospolita Виктор Ферфецкий. Он пишет, что в проекте принятого закона есть часть, написанная представителями праворадикального политического движения Кукиз'15 (имеет 42 мандата в польском Сейме, однако никем не представлены в Сенате). Именно эта часть касается внесения в закон о Институте нацпамяти (ИНП) определения преступлений украинских националистов.

Читайте такжеПольская оппозиция представила альтернативный проект скандального закона о Институте нацпамятиИменно Кукиз'15 пригласили быть консультантом польского историка Войчеха Мушиньського, известного своими националистическими антиукраинскими и антиамериканскими заявлениями. Мушинский не только помог в разработке законопроекта, но также появился на заседании комиссии по вопросам правосудия и прав человека в ноябре 2016 года, на котором был представлен этот проект.

Еще одним консультантом стал Владимир Осадчий, который работал комментатором в пропутиновском агенстве новостей "Спутник".Осадчий в своих заявлениях сетует на "большое нахальство бандеровского сообщества" в Украине и критикует восточную политику Польши. Во время заседания комиссии он также высказал свое мнение о том, что "в Украине распространяется идеология национализма, которая становится обязательной государственной идеологией".

Как сообщал УНИАН, 26 января польский Сейм и Сенат приняли закон об ИНП, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом вводится уголовная ответственность за утверждения о пособничество поляков нацистам в годы Второй мировой войны.