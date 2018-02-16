Кличко и Пенетьери с 3-летней дочкой отдохнули на Барбадосе (фото)

На милых фото, которые попали в СМИ и соцсети, 41-летний спортсмен развлекает шалунью Кайю.

Боксер Владимир Кличко и актриса Хейден Пенетьери греются на солнышке на Барбадосе вместе со своей дочерью Кайей Евдокией.

Как пишет Украинская правда. Таблоид, на счастье, в этом семействе не действует классический сценарий, где папа на курорте релаксирует, а мама, высунув язык, гоняется за ребенком. На милых фото, которые попали в СМИ и соцсети, 41-летний спортсмен развлекает пустунку Кайю.

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Как известно, они помолвились еще в 2013-м году, а в 2014-м стали родителями первенца. Жениться же официально Пенетьери и Кличко не торопятся, мол, совместное дитя уже и так объединило их крепче за любой брак.