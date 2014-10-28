За сутки российские войска и боевики около 40 раз обстреляли силы АТО - Тымчук

За минувшие сутки российско-террористические войска активизировались. В частности, увеличилось количество обстрелов на Донецком, Мариупольском и Дебальцевском направлениях - соответственно 13, 10 и 11 огневых ударов.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Всего российско-террористические войска совершили около 40 обстрелов позиций сил АТО", - отметил он.

Стрельба по позициям украинских войск велась из всех видов вооружений, предоставленных боевикам Российской Федерацией: стрелкового оружия, РПГ, минометов, артиллерии, танков и РСЗО.

Также зафиксированы 2 боестолкновения сил АТО с российско-террористическими войсками: в районе н.п. Талаковка и вблизи н.п. Красногоровка. Атаки противника отбиты.