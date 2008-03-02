Украинские католики празднуют 75-летие Любомира Гузара (фото)

Сегодня все украинские католики празднуют 75-летие главы Украинской греко-католической церкви - Любомира ГУЗАРА, а также 50-летие его священства.

Хотя день рождения у Блаженнейшего Любомира был 26 февраля, все торжества перенесли на воскресенье.

По этому случаю в Национальной опере Украины начался праздничный вечер. Ожидается, что поздравить юбиляра лично приедет Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

А утром по случаю юбилея в киевском храме Святого Василия Великого состоялась благодарственная архиерейская литургия. На ней присутствовали члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, римо- и греко-католические епископы, представители всех монашеских чинов и обществ УГКЦ.

Архиепископ поблагодарил всех прихожан, а также церковнослужителей и пожелал им: “Стараться жить по Божьему. Использовать Божьи дары, быть способным делать что-то доброе. Оно дает большое удовольствие".