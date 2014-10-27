Боевики в форме украинских военных расстреляли двух активистов сепаратистского референдума

Об этом сообщает председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

По данным пресс-службы Москаля, за несколько дней до парламентских выборов боевики так называемого “Всевеликого войска донского” осуществили кровавую провокацию в с. Сокольники, которое относится к Крымскому сельсовету в Новоайдарском районе Луганской области. Одетые в камуфляж террористы на внедорожниках заехали в Сокольники, повесили желто-синие флаги на домах двух местных жителей - 58-летней женщины и 47-летнего мужчины - и расстреляли этих людей из пистолетов. После чего выехали из села.

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Расстреляные крестьяне были активистами сепаратистского референдума 11 мая, и их убийство, которое получило большой общественный резонанс, ЛНР использовала для дискредитации украинских военных и украинской власти во время выборов. На местном телевидении ЛНР раздувается истерия о “кровавой Киевской хунте”, при этом умалчивается тот факт, что Сокольники с самого начала боевых действий находятся под контролем ЛНР, туда никогда не заходили украинские силовики.

«Крайний блокпост военнослужащих Вооруженных сил Украины находится на окраине с. Крымское, которое только 18 октября было освобождено от так называемого “Всевеликого войска донского”, - сообщает Москаль. - Дальше - только территория, которая контролируется ЛНР. Это провокация чистой воды, и украинская власть приложит все усилия, чтобы инициаторы и исполнители кровавых преступлений в Сокольниках были найдены и привлечены к уголовной ответственности».