В Житомирском военном госпитале предоставляют бесплатную правовую помощь участникам АТО

Профессиональные юристы каждую вторую среду оказывают консультативные услуги военнослужащим Житомирщины, которые находятся на лечении в медицинском учреждении.

В Житомирском военном госпитале работает мобильный пункт оказания бесплатной правовой помощи участникам антитеррористической операции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

«Профессиональные юристы каждую вторую среду оказывают консультативные услуги военнослужащим Житомирщины, которые находятся на лечении в медицинском учреждении», - сказано в сообщении.

В соответствии с требованиями Закона Украины «О бесплатной правовой помощи» сотрудники областного центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи активно сотрудничают и с общественными организациями, представляющими интересы ветеранов антитеррористической операции в Житомирской области. а Их представительства развернуты во всех районных центрах Житомирщины.

«Мы представляем интересы участников боевых действий при решении вопросов обеспечения социальных гарантий в отношении предоставления земельных участков, представительство адвокатами при рассмотрении судебных дел и соблюдения других социальных гарантий в соответствии с требованиями законодательных актов, - рассказала УНИАН начальник отдела мониторинга деятельности местного центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи Елена Герасименко.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году более полутысячи участников АТО с Житомирщины прошли реабилитацию в санаториях.