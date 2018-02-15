Диагноз уже подтвержден лабораторно.

В Киеве от гриппа умерла 7-летняя девочка.

Смерть ребенка УНИАН подтвердили в Департаменте охраны здоровья КГГА.

Как сообщили в департаменте, девочка умерла 7 числа, но тогда диагноз «грипп» был под вопросом.

«Несколько дней делается анализ. Уже на сегодня грипп подтвердили лабораторно», - отметили в департаменте.

Так же сказали, что девочку принесли в больницу родители в тяжелом состоянии 6 числа.

«Умерла через сутки реанимации», - сообщили в департаменте.

Читайте такжеКорь, грипп, дифтерия: журналисты выяснили, каких эпидемий следует бояться украинцам (видео)Ранее СМИ со ссылкой на директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергея Чумака сообщили о первой в этом сезоне в Киеве смерти от гриппа.

"Девочка прописана в Оболонском районе, а проживала в Коцюбинском. Ее привезли в киевскую больницу 6 февраля, затем перевели в реанимацию 1-ой детской клинической больницы. На следующий день, 7 февраля, состояние ребенка ухудшилось, она умерла", - рассказал Чумак.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 февраля в Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 15%. Медики прогнозируют пик заболеваемости на грипп и ОРВИ на конец февраля.