После столкновений возле Соломенского суда полиция задержала около 20 активистов (фоторепортаж)

На данный момент неизвестно, из какой организации задержанные. У некоторых из них были признаки ранений.

После столкновений возле Соломенского райсуда Киева полиция с применением дубинок задержала около 20 активистов.

Как передает корреспондент УНИАН, задержание произошло по приказу одного из командиров на месте о задержании всех пикетирующих.

Во время задержания полицейские догнали этих активистов, окружили их и применили дубинки. После этого начали заводить задержанных активистов в автозаки.

Вместе с тем на данный момент неизвестно, какую именно организацию представляют задержанные, поскольку они были в основном в военной форме без каких-либо шевронов. Среди них был народный депутат Украины Семен Семенченко, но его не задержали.

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При этом представители организации "Национальные дружины", находившиеся возле задержанных, убежали, а полиция их не догоняла.

Также у некоторых задержанных были явные признаки ранений, некоторые из них хромали, один из активистов заявил, что вывихнул ногу, у другого из головы текла кровь.

Во время задержания работник полиции начал отталкивать одного из журналистов, наблюдавших за действиями правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, около 100 активистов организаций «Национальные дружины», С14, а также люди в черной форме с нашивками «Батальон «Донбасс» пришли пикетировать Соломенский райсуд Киева, где утром избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Они требовали отправить мэра Одессы за решетку.

Активисты пытались пройти в зал судебного заседания, но правоохранители помешали им.

Позже возле суда возникли столкновения между активистами и правоохранителями. Также прозвучали два хлопка, похожих на выстрелы из оружия, однако на тот момент точно не было известно, действительно ли применялось оружие.

После столкновений силовики заявили о получении одним из полицейских огнестрельного ранения.