Явление можно было наблюдать почти 3,5 часа.

Жители Земли стали свидетелями самого длительного частичного лунного затмения за последние почти 600 лет. Затмение длилось почти 3,5 часа.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

19 ноября произошло самое длинное лунное затмение с 1440 года. Явление началось в 11:04 по Киеву и длилось 3 часа и 28 минут.

В тени Земли оказалось 97,4% лунного диска. При этом спутник нашей планеты на какое-то время обрел яркий кровавый оттенок.

Лучше всего затмение было видно в Северной и Южной Америке, а также в северно-восточное Азии и Австралии.

В Украине увидеть затмение можно было с помощью видеотрансляции. В следующий раз подобное явление произойдет в 2669 году.

Ранее УНИАН писал, что 19 ноября 2021 года Украина войдет в коридор лунных затмений, который закончится солнечным затмением 4 декабря. Поэтому в ноябре важно обратить внимание на темы и ситуации, которые возникнут в этот период. Скорее всего, работать с ними и решать их вам придется в будущем.

Лунное затмение проходит по оси: Скорпион-Телец. На момент затмения, Солнце будет находиться в знаке Скорпион, а Луна - в Тельце. Особо затмение затронет Тельцов и Скорпионов.

Автор: Анастасия Горбачева