Лунное затмение в Тельце - непростой период, который сулит много изменений.

Астрологи считают, что затмения всегда тяжело влияют не только на людей, но и на все живое на Земле. 19 ноября 2021 года Украина войдет в коридор лунных затмений, который закончится солнечным затмением 4 декабря. УНИАН расскажет, как обезопасить себя в этот период.

Ранее астрологи назвали самые опасные дни в ноябре 2021.

Лунное затмение 19 ноября 2021 - особенности явления

В пятницу, 19 ноября в 11:00 по Киеву состоится начнется частное лунное затмение. Впервые с 2014 года это произойдет на оси знаков Скорпион-Телец. Увидеть его смогут только жители Северной и Южной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии, но почувствуют все.

Читайте такжеАстрологи рассказали, кому сказочно повезет в конце осениАстрологи говорят, что в течение последующих двух лет такое же событие произойдет еще 7 раз. Именно поэтому в ноябре важно обратить внимание на темы и ситуации, которые возникнут в этот период. Скорее всего, работать с ними и решать их вам придется в будущем.

Энергия земного знака Тельца поможет вам контролировать свои эмоции и не предпринимать поспешных решений. Возможно, именно начало коридора лунных затмений позволит вам выйти из зоны комфорта и что-то изменить в своей жизни. Главное, чтобы принятые решения не были импульсивными.

Что лучше не делать в лунное затмение - советы астрологов

Специалисты по эзотерике утверждают, что в период таких явлений нужно следить за своими эмоциями. Избегайте конфликтов, старайтесь не поддаваться своим импульсам и контролировать себя.

Астрологи категорически не рекомендуют в этот период куда-то ездить, даже в командировки. Плановые операции также лучше перенести, а на маникюр и стрижку записаться в другой день.

Что можно и нужно делать в лунное затмение

Коридор затмений в знаке Тельца - отличная возможность, чтобы рассчитаться с долгами. Кроме того, земной знак поможет вам обрести стабильность и решить проблемы, давно вас мучившие, поэтому, начиная с 19 ноября можете делать перестановку дома и налаживать быт.

Полезно будет и поговорить с близкими людьми и помириться, если были конфликты. Старайтесь использовать лунное затмение в ноябре, чтобы наладить все сферы жизни.

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Автор: Кристина Кащавцева