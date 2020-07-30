Стало известно, что будет делать на красной планете марсоход, который запустят уже сегодня (видео)

На Марс Perseverance летит не один, его будет сопровождать дрон.

Через несколько часов стартует уже третья в этом месяце миссия на Марс - теперь американская.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В 14:50 по киевскому времени с мыса Канаверал в штате Флорида взлетит ракета "Атлас-5" с новым марсоходом Perseverance, который должен долететь до красной планеты к следующему февралю. NASA будет транслировать запуск в прямом эфире.

На Марс Perseverance летит не один, его будет сопровождать дрон. Он сможет летать там лишь несколько минут, затем потребуется подзарядка, поэтому первые задания будут очень простыми.

Еще одно беспрецедентное направление задач, которое стоит перед марсоходом, - это проверка качества тестового скафандра.

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«Мы будем делать опыты в атмосфере Марса, чтобы понять, выдерживают ли эти материалы, или нет. Потом будут опыты на поверхности Марса, чтобы быть точно уверенными, или скафандры для астронавтов выдержат в течение всей их миссии», - рассказала главный инженер-разработчик скафандров НАСА Эми Рус.

Но для этого сначала надо взлететь, а потом удачно сесть. Посадка, по словам ученых, самый сложный этап.

Perseverance стоил НАСА чуть больше двух миллиардов долларов. Еще по крайней мере в 300 миллионов обойдется поддержание марсохода после запуска. Он должен сесть в районе кратера Джезеро, где находится дельта сухой реки и собирать образцы сухих пород и почвы, которые могут содержать остатки древней жизни. Их марсоход в специальных контейнерах оставит на поверхности планеты, чтобы в 2026 году еще одна миссия доставила образцы на Землю для тщательных анализов.

Как сообщал УНИАН, американское космическое агентство NASA 30 июля планирует запустить на Марс свою миссию для поиска на «красной планете» признаков древней микробной жизни.

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