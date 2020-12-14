Сегодня во многих сервисах от Google произошел сбой.

Сегодня в работе многих сервисов Google возник масштабный сбой. Пользователи разных стран сообщили об ошибке сервера при попытке получить доступ к аккаунтам.

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По состоянию на 14:30 Youtube и Gmail и Google-Диск заработали.

По данным СМИ, в YouTube пока не знают, что могло вызвать масштабный сбой.

"Нам известно, что у многих из вас сейчас возникают проблемы с доступом к YouTube - наша команда знает и изучает это. Мы сообщим вам, как только у нас появятся новые новости", - говорится в сообщении YouTube.

Глобальный сбой в сервисах Google: что известно

В работе онлайн-видеохостинга YouTube возник масштабный сбой. Пользователи разных стран жаловались на ошибку сервера при попытке получить доступ к видео.

Проблема в основном затронула европейский регион (включая Украину), а также восточное побережье США, Японию, Австралию и Малайзию.

Пользователи также сообщали о проблемах с работой почты Gmail, сервиса Google Play, Google диска и даже стартовой страницы поисковика Google.

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Автор: Екатерина Лиманская