Это произошло около 35 лет назад.

В одном из документов, размещённых на сайте ЦРУ, говорится об атаке НЛО на советские войска в период между 1989 и 1990 годами. Это было "ответом" на сбитие советскими солдатами неопознанного летающего объекта, пролетавшего над военной базой.

Согласно отчёту, "пять небольших гуманоидов с большими головами и чёрными глазами" вышли из разбившегося НЛО, слились в единый объект и начали издавать громкий гул, превратив почти всех солдат в каменные статуи — уцелели только двое, пишет Fox News.

"Если архив КГБ соответствует действительности, это чрезвычайно угрожающий случай. У пришельцев есть такие технологии и вооружение, которые выходят за рамки всех наших предположений. Они могут постоять за себя в случае нападения", — говорится в цитате неназванного представителя ЦРУ.

Видео дня

Согласно документу, разведка США получила сведения о "низколетящем корабле в форме тарелки", замеченном над советским подразделением во время учений, по которому "по неизвестным причинам" солдаты выпустили зенитную ракету, сбив его недалеко от военной базы.

Свидетели утверждают, что 23 солдата внезапно "превратились в каменные столбы". Двое, которые находились в тени, якобы выжили, так как не подверглись воздействию света полностью. Кроме того, официальные лица пишут, что останки "окаменевших солдат" и обломки НЛО были доставлены в секретный научно-исследовательский центр под Москвой, где было установлено, что молекулярная структура солдат соответствует известняку.

Учёные предположили, что причиной стал "источник энергии", неизвестный человеку. ЦРУ отказалось комментировать эту информацию. СМИ пишет, что при этом бывший агент ЦРУ Майк Бейкер скептически относится к изложенным в отчёте необычным утверждениям.

"Если инцидент действительно был, независимо от его природы, то оригинальный отчёт наверняка сильно отличается от того, что мы видим сейчас — после пяти, шести, семи пересказов", — сказал он.

Другие новости об НЛО

Ранее УНИАН сообщал, что Офис Пентагона по НЛО получил более 700 сообщений за год. Отмечается, что только 118 случаев приписали воздушным шарикам, птицам и беспилотникам, тогда как еще сотни - стоят в очереди на проверку.

Кроме того, появилось изображение загадочного объекта, сбитого истребителем F-22 в 2023 году. Это был один из трех воздушных объектов, которые были сбиты над Аляской, Юконом и озером Гурон между 10 и 12 февраля прошлого года.

Вас также могут заинтересовать новости: