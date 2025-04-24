Эволюция сыграла ключевую роль в том, что они стали монстрами, пожирающими динозавров.

Ученые утверждают, что огромная доисторическая рептилия, известная как "ужасный крокодил", стала экспертом по поеданию динозавров в Северной Америке.

Как пишет Interesting Engineering, дейнозух - название переводится как "ужасный крокодил" - бродил по рекам и эстуариям Северной Америки примерно 82-75 миллионов лет назад. Следы зубов ужасного зверя были обнаружены на костях динозавров мелового периода, что намекает на то, что он либо охотился, либо, по крайней мере, питался динозаврами.

Интересно, что ранее эксперты называли эту огромную рептилию "большим аллигатором". Однако новые исследования показывают, что она принадлежит к другому генеалогическому древу семейства крокодиловых, нежели крокодилы и аллигаторы.

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Новая статья, опубликованная в журнале Communications Biology, проливает свет на одну адаптацию, которая сыграла самую важную роль в том, что эти рептилии стали "демонами", поедающими динозавров.

Ученые утверждают, что древние рептилии размером с автобус и зубами размером с банан имели широкий и длинный череп с выпуклой шишкой. В статье предполагается, что успех дейнозуха в ту эпоху во многом был обусловлен его адаптацией к условиям соленой воды. Эта особенность отсутствует у современных аллигаторов.

В статье сказано, что "ужасный крокодил" сохранил солевые железы, обнаруженные у крокодилов, которые существовали в доисторические времена. Эти железы позволяли им переносить соленую воду, как и современным крокодилам.

Ученые отмечают, что именно эти солевые железы помогали дейнозуху бродить по Западному внутреннему морскому пути, который в то время разделял Северную Америку. "Ужасные крокодилы" смогли распространиться по всему континенту, достигнув прибрежных болот по обе стороны внутреннего моря и вдоль Атлантического побережья Северной Америки.

Эволюция сыграла ключевую роль в том, что они стали монстрами, пожирающими динозавров. Когда дейнозух добрался до районов, где обитала более крупная добыча, такая как динозавры, он постепенно эволюционировал, чтобы включить их в свой рацион.

Со временем "ужасные крокодилы" стали достигать 8 или более метров в длину, как рассказал CNN старший автор исследования. Такие размеры позволяли им питаться практически всем, что они хотели в болотистых регионах.

"Ранее находки ископаемых по обе стороны огромного внутреннего морского пути сбивали экспертов с толку. Они не были уверены в том, как чудовищная рептилия смогла пересечь соленый водоем протяженностью 1000 километров. Затем эксперты искали недостающие звенья, которые могли бы объяснить, как такой подвиг мог быть совершен "ужасными крокодилами", - сказано в статье.

Они обнаружили, что у многих крокодилов была древняя черта толерантности к соленой воде, которая позже была утрачена у аллигатороидов.

В исследовании упоминается, что ранние аллигаторы были намного меньше других крокодилов, которые существовали вместе с ними. Они начали увеличиваться в размерах намного позже - около 34 миллионов лет назад - после окончания конкуренции. Однако, пока он был жив, дейнозух был бы настоящим монстром даже среди своих дальних родственников.

Новости об изучении динозавров

Жизнь на Земле в эпоху динозавров была совсем не похожа на настоящую. С тех пор до нас дошли останки таких существ, которые словно происходят из ада. И это касается не только вымерших плотоядных великанов, как тот же Т-Рекс, но и тех животных, которые сегодня выглядят довольно беззащитными.

Так, десятки миллионов лет назад на территории, которая в будущем станет островом Мадагаскар, жила Beelzebufo ampinga - существо, которое иногда называют "лягушкой из ада".

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