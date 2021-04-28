В Украине появится Сетевой научно-учебный центр по подготовке специалистов аэрокосмического направления.
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Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский вместе с министром образования и науки Сергеем Шкарлетом 27 апреля провели совещание по подготовке в Украине специалистов аэрокосмического направления, сообщает пресс-служба Минстратегпрома.
По итогам совещания определена необходимость создания сетевого научно-учебного центра (института) по подготовке специалистов аэрокосмического направления. Финансирование центра планируется осуществлять за счет бюджетных средств, государственно-частного партнерства и инвесторов - внутренних и иностранных.
По словам Уруского, Общегосударственная целевая научно-техническая космическая программа Украины на 2021-2025 годы, над которой сейчас работает Минстратегпром, определит ориентиры и необходимую потребность в кадрах для отрасли.
«Таким образом в Украине будет создана система сверхсовременной подготовки специалистов, которая будет способствовать развитию аэрокосмической отрасли Украины. В то же время выпускники института будут иметь четкую перспективу и надлежащую мотивацию», - сказал вице-премьер.
Уруский подчеркнул важность подготовки профессиональных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности Украины, ведь с каждым годом страна теряет специалистов.
Президент Владимир Зеленский назвал развитие ракетно-космической отрасли ключевым элементом национальной безопасности и обороны в условиях военной агрессии. По словам президента, Украина входит в «клуб космических держав» и занимает достойное место среди 13 участников.
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