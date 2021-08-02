Преимущества экрана Onyx - чрезвычайно четкое и яркое изображение.

В ТРЦ "Подоляны" в Тернополе 14 июля открылся кинотеатр Miromax с экраном Onyx от Samsung.

Подобные кинотеатры будущего на основе уникальной LED-технологии от Samsung уже начали свою работу в США, Китае, Германии.

Так, новая киносеть Miromax заработала еще в конце 2020 года в Киеве в ТРЦ "Аладдин", это был первый кинотеатр с залом с экраном Samsung Onyx не только в Украине, но и в Восточной Европе.

В Тернополе - это будет второй такой объект в Украине.

Сейчас зал с технологией Samsung Onyx кинотеатра Miromax в ТРЦ "Подоляны" в Тернополе работает с соблюдением всех ограничений и предупредительных мер в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, Miromax поражает ультрасовременным дизайном и автоматизированным обслуживанием.

Читайте такжеSamsung представила первый в мире сверхтонкий хромбук (фото)В чем же технологическая уникальность Samsung Onyx? Так, изображение не проецируется на экран или другую поверхность, а создается и отображается непосредственно самим дисплеем. Таким образом, получается контрастная картинка, наполненная деталями и реалистичными оттенками, даже в самых затемненных сценах.

"Кинотеатры будущего на основе Samsung Onyx гарантируют своим посетителям совершенно новый опыт просмотра благодаря объединению визуальных свойств LED-технологий со сверхбольшими экранами для как можно более полного погружения в виртуальный мир. Учитывая успех первого такого кинотеатра Miromax в Киеве, мы уверены, что следующий объект в Тернополе зрители встретят с не меньшим энтузиазмом и восторгом, что будет способствовать дальнейшему распространению технологии Samsung Onyx в Украине", – отметил Юрий Тараганский, руководитель направления B2B компании "Samsung Electronics Украина".

Он добавил, что предлагая альтернативу проекторам, которые более века были стандартом кинематографической отрасли, компания Samsung Electronics в очередной раз доказала: она не гонится за трендами, а создает их.

Так, в течение многих десятилетий основным средством для показа фильмов в кинотеатрах были проекторы – основные устройства в индустрии, которые верно служили и знакомили с шедеврами мирового кинематографа в течение многих лет. Но технологии не стоят на месте, пришло время поднять опыт просмотра фильмов в кинотеатрах на новый уровень – и экраны Samsung Onyx прекрасно справились с этой задачей.

Среди преимуществ Samsung Onyx:

Благодаря этому экрану кинотеатры получают высокую контрастность и реалистичность изображения с глубокими черными оттенками

Зрителей поражает исключительное качество изображения даже при слабом освещении

Samsung Onyx гарантирует поддержку HDR

Пиковая яркость значительно выше, чем у стандартных проекторов

Зрители оценят однородность изображения и отсутствие искажений, как на обычных киноэкранах.

Автор: Григорий Бондарь