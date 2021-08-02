В ТРЦ "Подоляны" в Тернополе 14 июля открылся кинотеатр Miromax с экраном Onyx от Samsung.
Подобные кинотеатры будущего на основе уникальной LED-технологии от Samsung уже начали свою работу в США, Китае, Германии.
Так, новая киносеть Miromax заработала еще в конце 2020 года в Киеве в ТРЦ "Аладдин", это был первый кинотеатр с залом с экраном Samsung Onyx не только в Украине, но и в Восточной Европе.
В Тернополе - это будет второй такой объект в Украине.
Сейчас зал с технологией Samsung Onyx кинотеатра Miromax в ТРЦ "Подоляны" в Тернополе работает с соблюдением всех ограничений и предупредительных мер в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, Miromax поражает ультрасовременным дизайном и автоматизированным обслуживанием.
Читайте такжеSamsung представила первый в мире сверхтонкий хромбук (фото)В чем же технологическая уникальность Samsung Onyx? Так, изображение не проецируется на экран или другую поверхность, а создается и отображается непосредственно самим дисплеем. Таким образом, получается контрастная картинка, наполненная деталями и реалистичными оттенками, даже в самых затемненных сценах.
"Кинотеатры будущего на основе Samsung Onyx гарантируют своим посетителям совершенно новый опыт просмотра благодаря объединению визуальных свойств LED-технологий со сверхбольшими экранами для как можно более полного погружения в виртуальный мир. Учитывая успех первого такого кинотеатра Miromax в Киеве, мы уверены, что следующий объект в Тернополе зрители встретят с не меньшим энтузиазмом и восторгом, что будет способствовать дальнейшему распространению технологии Samsung Onyx в Украине", – отметил Юрий Тараганский, руководитель направления B2B компании "Samsung Electronics Украина".
Он добавил, что предлагая альтернативу проекторам, которые более века были стандартом кинематографической отрасли, компания Samsung Electronics в очередной раз доказала: она не гонится за трендами, а создает их.
Так, в течение многих десятилетий основным средством для показа фильмов в кинотеатрах были проекторы – основные устройства в индустрии, которые верно служили и знакомили с шедеврами мирового кинематографа в течение многих лет. Но технологии не стоят на месте, пришло время поднять опыт просмотра фильмов в кинотеатрах на новый уровень – и экраны Samsung Onyx прекрасно справились с этой задачей.
Среди преимуществ Samsung Onyx:
- Благодаря этому экрану кинотеатры получают высокую контрастность и реалистичность изображения с глубокими черными оттенками
- Зрителей поражает исключительное качество изображения даже при слабом освещении
- Samsung Onyx гарантирует поддержку HDR
- Пиковая яркость значительно выше, чем у стандартных проекторов
- Зрители оценят однородность изображения и отсутствие искажений, как на обычных киноэкранах.