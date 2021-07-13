Двухмерный квантовый компьютер состоит из 66 кубитов, однако для решения задачи по выборке выходного распределения случайных квантовых схем компьютера ученые использовали только 56 кубитов.

Китайские ученые смогли создать сверхпроводящий квантовый компьютер, который они назвали самым мощным в мире.

Статья об этом была опубликована на портале препринтов ArXiv.

Двухмерный квантовый компьютер состоит из 66 кубитов, однако для решения задачи по выборке выходного распределения случайных квантовых схем компьютера ученые использовали только 56 кубитов. Как заявили разработчики, с этой задачей компьютер справился за 1,2 часа, в то время как самому современному компьютеру на это понадобилось бы восемь лет.

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В 2019 году Google заявила, что их квантовый компьютер Sycamore процессором на 53 кубита смог решить задачу, с которой обычный компьютер справился бы за 10 тыс. лет. В июне 2020 года Honeywell создала квантовый процессор с 64 кубитами, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая