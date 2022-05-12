Глубина провала достигает 192 метров. На его дне растут 40-метровые деревья.

Китайская группа по исследованию пещер обнаружила гигантскую карстовую воронку в геопарке Лейе-Фэншань на юге Китая.

Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, провал имеет длину 306 метров и ширину 150 метров, а его глубина достигает 192 метров.

По словам ученых, на дне воронки есть хорошо сохранившийся первобытный лес. Древние деревья достигают в высоту почти 40 метров, а густые тенистые растения достигают плеч.

Отметим, что гигантские воронки, также известные как Тянькэн (небесная яма) на китайском языке, представляют собой долины или гигантские ямы с особыми геологическими особенностями. В основном они встречаются в Китае, Мексике и Папуа-Новой Гвинее.

Напомним, ранее на Мамай-горе под Днепром археологи обнаружили останки человека, который проживал на территории Украины почти семь тысяч лет назад.

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