Разработчики анонсировали функцию исчезновения сообщений.

В Instagram и Facebook Messenger появится новая функция - исчезающие сообщения.

Об этом сообщает пресс-служба Facebook.

"Принцип работы прост: сообщения исчезают после того, как их увидят, и вы покидаете чат", - говорят разработчики.

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Чтобы включить новый режим, смахните вверх на мобильном устройстве в существующей беседе, и вы перейдете в режим исчезновения. Проведите пальцем вверх еще раз, и вы вернетесь в обычный чат.

Как сообщается, только люди, с которыми вы связаны, могут использовать режим исчезновения с вами в чате.

Если кто-то сделает снимок экрана вашего чата, пока вы используете режим исчезновения, вы получите уведомление.

Сообщается, что режим исчезновения доступен в Messenger в США и скоро он появится в других местах, а новый режим в Instagram - скоро появится.

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Перевод: Екатерина Лиманская