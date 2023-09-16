Это новое открытие может помочь объяснить происхождение водяного льда, ранее обнаруженного в районах темной стороны Луны.

Исследование показало, что высокоэнергетические электроны в земной плазме могут способствовать образованию воды на поверхности Луны.

Результаты были опубликованы группой исследователей во главе с ученым из Гавайского университета в Маноа в журнале Nature Astronomy с использованием данных Chandrayaan-1 - индийского лунного зонда, работавшего с октября 2008 года по август 2009 года, передает Newsweek.

Данные показали, что электроны Земли могут способствовать процессам выветривания Луны, говорится в исследовании.

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Земля окружена силовым полем, называемым магнитосферой, которое защищает ее от разрушительного излучения Солнца. Это силовое поле выталкивается наружу и меняет свою форму под действием солнечного ветра, который представляет собой порыв заряженных частиц. Это образует длинный хвост на ночной стороне Земли. Хвост состоит из высокоэнергетических электронов и ионов, источником которых является солнечный ветер и наша планета.

Этот солнечный ветер затем достигает лунной поверхности и окружает ее. Ученые полагают, что электроны, принесенные сюда ветром, являются одним из первых способов образования воды на Луне.

"Это представляет собой естественную лабораторию для изучения процессов формирования поверхностной воды Луны. Когда Луна находится за пределами хвоста магнитосферы, ее поверхность "бомбардируется" солнечным ветром. Внутри хвоста магнитосферы почти нет протонов солнечного ветра, и ожидалось, что образование воды упадет почти до нуля", - говорит Шуай Ли, ведущий автор исследования и помощник научного сотрудника Школы наук об океане и Земле в Маноа (SOEST).

Понимание того, сколько воды находится на лунной поверхности, помогает астрономам понять, как развивалась и формировалась Луна.

Вода также могла бы стать ценным ресурсом для будущих космических миссий людей, поскольку она могла бы поддерживать их в течение длительного периода времени. В какой-то момент в будущем это может сделать Луну пригодной для проживания людей.

Это новое открытие может помочь объяснить происхождение водяного льда, ранее обнаруженного в районах темной стороны Луны.

"К моему удивлению, наблюдения дистанционного зондирования показали, что образование воды в хвосте магнитосферы Земли почти идентично тому времени, когда Луна находилась за пределами хвоста магнитосферы Земли", - сказал Ли.

"Это указывает на то, что в хвосте магнитосферы могут происходить дополнительные процессы образования или новые источники воды, не связанные напрямую с имплантацией протонов солнечного ветра. В частности, излучение электронов высокой энергии оказывает такое же воздействие, что и протоны солнечного ветра", - добавил он.

Есть ли вода на Луне - новости

Как сообщал УНИАН, ранее астрономы заметили участки со льдом на южном и северном полюсах Луны. Водяной лед выходит на поверхность во многих местах в районе северного и южного полюсов Луны, которые постоянно находятся в тени и никогда не подвергаются нагреванию солнечными лучами. По их мнению ученых, однажды они могут стать источником воды для астронавтов с Земли.

Позже ученые NASA впервые подтвердили наличие воды на освещенной Солнцем стороне Луны. Вода может быть распределена по поверхности спутника Земли и не ограничивается его холодными, затененными сторонами.

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