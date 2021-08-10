Ученые нашли меч совсем недавно - в июне 2021 года.

Археологи нашли уникальный меч в Тернопольской области.

Об этом сообщается на странице Ukraine Arms and Armour Collection Gredunov Evgeniy в Facebook.

"Эсток эпохи прекрасной Боны Сфорцы Миланской из под Кременца. Вероятно североитальянской работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что меч был найден совсем недавно – в июне 2021 года. Вскоре его планируют показать на выставке, посвященной казачеству времени Гетмана Сагайдачного и 400-летию битвы под Хотином.

"Фигура самой Боны заслуживает отдельного рассказа. И это не про оружие. Так что наслаждайтесь этим редким артефактом", - отметили в группе.

Бона Мария Сфорца д'Арагона - кем она была

Бона Мария Сфорца (2 февраля 1494 -19 ноября 1557) - великая Княгиня литовская, русская и Жемайтийская. Была женой короля Сигизмунда I Старого.

По происхождению герцогиня Миланская, неаполитанская принцесса, дочь миланского герцога Джан Галеаццо Сфорца и Изабеллы Арагонской.

На территории Королевства Польского и Великого княжества Литовского и Русского владела замками, в частности, в Кременце, где нашли меч. Там она заложила госпиталь, предоставила фундуши для римокатолического прихода. А 4 апреля 1536 года Сигизмунд I Старый передал Кременецкий замок с селами жене Боне.

Королева Бона владела Кременецкой волостью с 1536 по 1556 годы.

Автор: Денис Прядко