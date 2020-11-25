Херсонские ученые в ходе экспериментов случайно создали из грибов пластик.
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Ученые экспериментировали с материалами, на которых лучше выращивать грибы и заметили, что грибница фактически превратила рыхлую солому в материал, похожий на всем известный пенопласт.
Из полученного материала сделали несколько вещей - вазон, абажур и пивную кружку.
Название ему ученые пока не придумали, но убеждены, что он экологичен и может использоваться для создания многих вещей.
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