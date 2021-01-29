Длительная ночная активность могла быть эволюционной адаптацией.

Лунный свет определенно играет важную роль в моделировании ночной активности и сна человека. Но вопрос, может ли месячный цикл на это влиять, оставался предметом споров.

За выяснение правды взялись нейробиологи Вашингтонского университета, цитирует исследование Science alert.

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Ученые оснастили более 500 участников мониторами активности на запястье, чтобы отследить их режим сна, и провели такой эксперимент в самых разных местах.

К исследованию привлекли 98 человек коренной общины аргентинского племени Тоба-Кум. Некоторые из них не имели доступа к электричеству, другие пользовались им в ограниченном количестве, еще часть проживала в полноценных "городских" условиях с полным доступом к электричеству.

В рамках этого же проекта исследователи отследили сон еще 464 студентов колледжа в Сиэтле.

Вскоре специалисты проследили одну и ту же закономерность во время сна и бодрствования независимо от места жительства добровольцев.

Данные показали, что сон обычно наступает позже и длится меньше в ночи накануне полнолуния, когда лунный свет ярче после сумерек. Результаты показывают, что человеческий сон синхронизируется с фазами Луны независимо от этнического или социокультурного происхождения, а также уровня урбанизации.

По словам специалистов, длительная ночная активность, которую стимулировал лунный свет, могла быть эволюционной адаптацией еще со времен доиндустриального общества – помогала дольше работать при ярком свете и приносить больше пользы соплеменникам.

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Автор: УНИАН