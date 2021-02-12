Ученые надеялись найти черную дыру промежуточного размера, а вместо этого обнаружили невероятную концентрацию черных дыр поменьше.

Ученые обнаружили в космосе шаровое скопление, в котором находится множество черных дыр.

Как сообщается на сайте обсерватории Hubble, ученые ожидали найти черную дыру промежуточной массы в центре шарового скопления NGC 6397, но вместо этого они нашли доказательства концентрации скрывающихся там черных дыр меньшего размера.

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Предполагается, что в этом шаровом скоплении может находиться более 20 черных дыр.

Само же шаровое скопление NGC 6397 - своего рода "древняя шкатулка с драгоценностями", которые сияют светом сотен тысяч звезд.

С помощью телескопа Хаббл удалось измерить расстояние до скопления - 7800 световых лет. NGC 6397 - одно из ближайших к Земле шаровых скоплений.

Голубые звезды на этом снимке близки к концу своей жизни. Эти звезды израсходовали водородное топливо, которое заставляет их сиять.

Красноватое свечение исходит от красных звезд-гигантов, а несметное количество маленьких белых объектов включает в себя такие звезды, как наше Солнце.

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Перевод: Екатерина Лиманская