Ученые обнаружили в космосе шаровое скопление, в котором находится множество черных дыр.
Как сообщается на сайте обсерватории Hubble, ученые ожидали найти черную дыру промежуточной массы в центре шарового скопления NGC 6397, но вместо этого они нашли доказательства концентрации скрывающихся там черных дыр меньшего размера.
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Предполагается, что в этом шаровом скоплении может находиться более 20 черных дыр.
Само же шаровое скопление NGC 6397 - своего рода "древняя шкатулка с драгоценностями", которые сияют светом сотен тысяч звезд.
С помощью телескопа Хаббл удалось измерить расстояние до скопления - 7800 световых лет. NGC 6397 - одно из ближайших к Земле шаровых скоплений.
Голубые звезды на этом снимке близки к концу своей жизни. Эти звезды израсходовали водородное топливо, которое заставляет их сиять.
Красноватое свечение исходит от красных звезд-гигантов, а несметное количество маленьких белых объектов включает в себя такие звезды, как наше Солнце.
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