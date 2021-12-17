Эти следы позволят больше узнать об экосистеме региона 200 миллионов лет назад.

В Польше в 130 километрах от Варшавы нашли несколько сотен хорошо сохранившихся отпечатков лап динозавров.

Об этом сообщает CNN.

На следы наткнулись в открытом месте добычи глины в Борковице ученые Польского геологического института при Национальном исследовательском институте.

Исследователи рассчитывают на то, что эти следы позволят больше узнать об экосистеме этого региона 200 миллионов лет назад.

"По следам, которые оставили динозавры, можно узнать их жизнь и привычки, – заявил геолог Гжегож Нижведски. – Мы уже идентифицировали следы того, как они бегали, плавали, отдыхали и сидели".

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Ранее сообщалось, что археологи наткнулись на древнейшее захоронение младенца в Европе. По предварительным подсчетам, захоронению около 10 тысяч лет.

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Автор: Катерина Шварц