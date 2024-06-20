Также входе исследования ученые выявили устойчивую генетическую связь между кофе и вредными последствиями для здоровья.

Ученые доказали генетическое влияние на потребление кофе. Другими словами, конкретные варианты генов, унаследованные от родителей, влияют на то, сколько кофе вы будете потреблять, пишет medicalxpress.com со ссылкой на результаты исследования, которое было опубликовано в журнале Neuropsychopharmacology.

Сообщается, что исследователи из Школы медицины и стоматологии Шулиха и Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD) использовали генетические данные, а также данные о потреблении кофе, сообщаемые самими людьми. Они сравнили генетические характеристики потребления кофе из базы данных 23andMe в США с еще большим набором записей в Великобритании.

"Мы использовали эти данные, чтобы определить участки генома, связанные с тем, с большей или меньшей вероятностью человек будет потреблять кофе, а затем выявить гены и биологию, которые могут лежать в основе потребления кофе", - ведущий исследователь Хейли Торп. Видео дня

Сообщается, что не столь однозначными были выводы о влиянии чашки кофе на здоровье. В ходе исследования ученые выявили устойчивую генетическую связь между кофе и вредными последствиями для здоровья, такими как ожирение и употребление психоактивных веществ.

"Это не означает, что тот, кто пьет кофе, будет употреблять психоактивные вещества или у него разовьется ожирение, скорее, генетическая предрасположенность к употреблению кофе каким-то образом связана с этими чертами", - сказал Торп.

Указывается, что исследование дополнило существующую литературу и помогло лучше понять, как кофе может повлиять на здоровье человека. Вместе с тем ученые настаивают, что роботу по изучению необходимо продолжать.

Напомним, ранее УНИАН писал, что кофе нельзя пить сразу после сна.

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