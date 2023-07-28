Раньше ученые считали, что черви могли существовать в замороженном виде до 40 лет, но реанимированные черви сосуществовали еще с мамонтами.

Ученым удалось реанимировать червей, которые были заморожены примерно 46 тыс. лет назад.

Небольшая группа червей, обнаруженных на глубине 40 м в сибирской вечной мерзлоте, оттаяла и вернулась к жизни, пишет Sky News. Эти черви относятся к давно вымершему виду Panagarolaimus kolymaensis. Эта группа червей на самом деле не была мертва, а находилась в спящем состоянии, известном как криптобиоз, что делает их жизненные признаки необнаружимыми.

До этого ученые знали, что нематоды или аскариды могли оставаться в таком состоянии до 40 лет, но существа из сибирской мерзлоты сосуществовали еще с шерстистыми мамонтами.

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Профессор Института молекулярной клеточной биологии и генетики им. Макса Планка в Германии Теймурас Курчалия прокомментировал, что черви оставались в таком состоянии гораздо дольше, чем возможно было предположить. "То, что их можно реанимировать через 46 тыс. лет, повергло меня в полное изумление", - поделился он.

Ученые оживили червей, дав им пищу и воду. Найденная группа червей прожила почти месяц и за это время породила больше сотни поколений новых червей.

Далее команда ученых намерена выяснить, есть ли предел того, как долго нематоды могут оставаться в состоянии криптобиоза.

"Результаты важны для понимания эволюционных процессов, поскольку время поколения может растягиваться от дней до тысячелетий, а длительное выживание может помочь возродить вымершие виды", - прокомментировали ученые.

Достижения ученых

Ученым уже удавалось оживлять мелких животных. Так, в 2021 году стало известно, что ученые оживили после спячки в сибирской мерзлоте микроскопическое животное, которому может быть более 24 тыс. лет. В современной науке это животное отнесли к виду коловраток. Тогда древнейшую коловратку удалось не просто оживить, она размножилась после пробуждения.

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