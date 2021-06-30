В общей сложности за различные нарушения в первом квартале было удалено около 11,2 млн аккаунтов в TikTok.

За первый квартал этого года видеосервис TikTok удалил 7,3 млн аккаунтов, которые предположительно принадлежали детям в возрасте до 13 лет.

Такие данные содержатся в опубликованном TikTok отчете об обеспечении соблюдения правил сообщества. Сервис, популярный среди подростков, не разрешает создавать аккаунты детям младше 13 лет.

По данным TikTok, в общей сложности за различные нарушения в первом квартале было удалено около 11,2 млн аккаунтов — это менее 1% всех аккаунтов в видеосервисе. Также за квартал из-за различных нарушений было удалено почти 62 млн видео.

Читайте такжеTikTok ужесточил родительский контроль: что теперь можно запретить детямВ январе TikTok ввел новые правила, направленные на защиту подростков: аккаунты всех пользователей младше 16 лет стали приватными, смотреть видео и оставлять комментарии в них могут только одобренные подписчики, передает kommersant.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая