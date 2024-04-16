В свое время Теотиуакан был одним из крупнейших городов мира.

Город Теотиуакан в период своего расцвета (в 250-600 гг. нашей эры) был одним из крупнейших на планете, имея 100 (а по некоторым данным 200) тысяч жителей. Авторы нового исследования пришли к мнению, что и расцвет города, и его закат были вызваны мощными землетрясениями.

На пике могущества Теотиуакан (что переводится как "Город богов") занимал площадь в 22 квадратных километра. В его центре находилась так называемая Цитадель — площадь, ограниченная четырьмя массивными пирамидами. Центральную часть комплекса составлял храм Кетцалькоатля – бога Пернатого Змея.

До сих пор ученые не имеют четкого понимания, почему в середине VI века произошел упадок этого великолепного города, а спустя столетие - его полное запустение. Археологические находки указывают на массовый голод, пожары и разрушения, но причины не ясны. Популярные гипотезы – нападение врагов и массовое восстание. Авторы новой работысчитают, что на расцвет и падение города повлияла серия крупных землетрясений.

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Первое "мега-землетрясение" произошло в 100-150 годах нашей эры. Его сила составляла ориентировочно 8-9 баллов. Авторы исследования полагают, что это могло вынудить людей из других городов перебраться в Теотиуакан, начав эпоху его процветания.

Также, по мнению геологов, столь мощные толчки заставили жителей тогда еще молодого города освоить технику строительства сейсмоустойчивых зданий. Самые известные храмы города построены в форме пирамиды с широким основанием — самой сейсмоустойчивой конструкции.

Следующее крупное землетрясение произошло в период между 225 и 275 годами нашей эры. Оно смогло немного повредить огромные пирамиды, но не разрушило их. А вот следующее землетрясение где-то между 400 и 525 годами нашей эры привело к серьезным разрушениям городской застройки.

Авторы исследования полагают, что горожан мог возмутить тот факт, что храмы уцелели, когда жилые дома обрушились. Возможно, это спровоцировало первые бунты.

Окончательную точку в существовании "Города богов" поставило землетрясение, случившееся около 600 года. И хотя археологических данных на этот счет мало, те, что есть, говорят о серьезной катастрофе. На это в частности указывает полное разрушение западной лестницы храма Кетцалькоатля.

По мнению исследователей, на фоне социальной напряженности и продовольственного кризиса землетрясение могло стать причиной восстания, которое в свою очередь могло показать внешним врагам, что город уязвим для нападения. Таким образом новая гипотеза не противоречит, а дополняет уже существующие.

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