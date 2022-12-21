При этом стоимость самой подписки осталась неизменной и составляет $75 в месяц.

Цену на Starlink для Украины снова снизили – если раньше за оборудование, которое дает доступ к спутниковому Интернету, нужно было отдать $700, то теперь оно стоит 600.

При этом стоимость самой подписки осталась неизменной (с момента последнего повышения цен в конце ноября), и составляет $75 в месяц или 2800 в гривнах.

Добавим, что стоимость оборудования Starlink в последние пару месяцев сильно колеблется. Сначала – выросла с 385 долларов до 700 долларов, а теперь снизилась на $100 – с $700 до $600.

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Вместе с тем издание Financial Times со ссылкой на свои источники пишет, что во время переговоров SpaceX с Министерством обороны США в октябре компания просила Вашингтон платить $4500 в месяц за каждый терминал для Украины.

Украина получит более 10 тысяч антенн Starlink

Напомним, вчера, 20 декабря, стало известно, что Украина заключила соглашение со Space X Маска о получении тысяч дополнительных антенн Starlink для противодействия российским воздушным атакам. Речь идет о более 10 тысяч "Старлинках"

Комплексы Starlink предоставляют возможность получать качественный интернет в любых условиях и наиболее отдаленных регионах, что помогает украинским защитникам выполнять поставленные задачи. Они также используются в гражданских целях.

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