Сегодня в работе соцсети произошел масштабный сбой.

Сотрудники Facebook не могут попасть в дата-центр компании, чтобы оценить масштабы сбоя.

Об этом сообщает журналистка американского издания The New York Times Шера Френкель в Twitter.

Она поговорила с человеком, который работает в этой компании. По его словам, утром они не смогли попасть в здание, потому что их карточки доступа не работают.

"Сотрудники не могут зайти в здания, чтобы начать оценку масштабов отключения из-за того, что их карточки доступа к дверям не работают", - написала Френкель.

Читайте такжеКиберэксперты названы самые популярные взломанные паролиРанее журналист Райан Мак рассказал, что внутренние программы для коммуникации сотрудников Facebook не работают.

Сбой в работе Facebook

Как ранее сообщал УНИАН, 4 октября в работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой.

Не работают все приложения и сервисы, принадлежащие Facebook. В частности, не загружаются страницы Instagram и мессенджер WhatsApp.

Кроме того, проблемы с доступом и обновлениями по всему миру сейчас наблюдаются у TikTok, Twitter, Telegram, Google и Amazon.

По некоторым данным, стали недоступны или же происходят небольшие сбои в работе Netflix, Steam, PlayStation Network, Minecraft, Amazon, Alexa, Among Us и Google Play.

Автор: Людмила Жерновская