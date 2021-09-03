В интернете юные пользователи могут наткнуться на различные онлайн-угрозы – от кибербуллинга до изощренных мошеннических схем.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения - компании ESET в честь начала нового школьного сезона рассказали, как родителям обезопасить смартфоны своих детей от различных интернет-угроз.

"В интернете юные пользователи могут наткнуться на различные онлайн-угрозы – от кибербуллинга до изощренных мошеннических схем. В связи с этим специалисты ESET подготовили несколько полезных советов, которые помогут родителям обеспечить защиту смартфона ребенка от киберугроз", сообщили на сайте ESET.

Надежные пароли

В первую очередь, согласно сообщению, стоит позаботиться об использовании безопасных паролей для защиты данных детей, которые хранятся в различных приложениях. Ключевые фразы должны быть сложными и уникальными.

"Чтобы заинтересовать ребенка создавать пароли в соответствии с правилами кибербезопасности, предложите совместить несколько вещей, которые им нравятся, например, любимую книгу и еду – "HarryPotterAnd5DinoNuggies!"", - советуют в компании.

Поскольку количество учетных данных для различных программ постоянно увеличивается, специалисты советуют подумать об использовании менеджера паролей. Это облегчит запоминание большого количества сложных комбинаций детям, в частности, им не придется каждый раз вручную вводить пароли для доступа к приложениям или сайтам.

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Б локировк а экрана устройства

Достаточно очевидным советом является блокировать телефон, но даже большинство взрослых не делают этого. Подобно паролям, блокировка экрана помогает предотвратить несанкционированный доступ случайных людей к устройствам. Именно поэтому первым шагом для безопасности смартфона ребенка после его получения должна быть установка блокировки экрана. В ином случае на устройстве без защиты любой посторонний человек сможет легко просматривать личные сообщения и распространять контент в школе в целях кибербуллинга.

Существует несколько вариантов блокировки – от паролей и шаблонных кодов до биометрических ключей. Оптимальным решением является сочетание двух различных факторов аутентификации, таких как биометрический ключ и пароль.

Программа для безопасности смартфона ребенка

Следующим шагом, по данным ESET, является защита смартфонов детей с помощью надежного решения по безопасности. Такая программа поможет защитить юных пользователей от подозрительных ссылок, которые перенаправляют на опасный сайт для заражения устройства вредоносной программой или выманивания учетных данных.

Функция " Найти устройство"

Дети более небрежно относятся к своим вещам, в том числе и мобильным устройствам, чем взрослые. Они могут легко потерять смартфоны или через невнимательность стать жертвой воров. Для предотвращения подобных случаев специалисты рекомендуют установить и включить функцию "Найти устройство". Стоит отметить, что смартфоны Android и iOS имеют собственные решения, а также некоторые производители устройств предлагают свои программы.

Р одительский контроль

Отношение к родительскому контролю довольно разное – некоторые родители не видят реальной опасности в интернет-угрозах, другие наоборот слишком ограничивают любой онлайн-досуг детей. Балансом между этими двумя вариантами может стать управление временем, которое ребенок проводит за экраном смартфона.

Именно родительский контроль может быть удобным инструментом, который дает детям достаточно свободы в использовании своих смартфонов, позволяя родителям устанавливать определенные ограничения. Такая программа дает возможность настраивать лимиты времени для приложений или блокировать их полностью, фильтруя потенциально опасный и неприемлемый по возрасту контент.

Обучение основным правилам кибербезопасности

Использование различных инструментов и функций для безопасности смартфона ребенка является базовой составляющей на пути к полной защите от онлайн-угроз.

"Если вы хотите сформировать у юного пользователя правильные привычки по кибербезопасности, необходимо обсудить все предыдущие этапы защиты и объяснить их важность. Кроме того, стоит обратить внимание на потенциальные опасности в интернете, в том числе, и в социальных сетях. Таким образом, вы можете минимизировать риски того, что ваши дети станут жертвами подобных угроз", - подытожили в ESET.

Как сообщал УНИАН, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшей блокировки.

Компания ESET - ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере ИТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

Автор: Григорий Бондарь