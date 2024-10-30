Ученые сомневаются, что подобные события представляют угрозу для численности мойвы в регионе.

Ученые, анализирующие миграцию мойв, стали свидетелями крупнейшего акта хищничества, который когда-либо видел человек: миллионы трески атаковали гигантский косяк мойвы в течение четырех часов.

Мойва - небольшая рыба, которая питается планктоном и крилем в холодных, но очень продуктивных водах Северной Атлантики. Они особенно уязвимы для хищников, когда ищут места для нереста. Их североамериканские сороджичи нашли другой вариант, но европейская мойва делает это в гравии на глубине 2-100 метров под поверхностью, пишет IFLScience.

Наибольшую выгоду получает треска, которая рассчитывает свою миграцию в конце зимы/начале весны к своим нерестилищам, чтобы по пути питаться мойвой.

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В 2014 году Николас Макрис из Массачусетского технологического института и его коллеги использовали сонар под названием Ocean Acoustic Waveguide Remote Sensing (OAWRS), чтобы наблюдать за перемещениями рыб на большой площади. 27 февраля 2014 года он показал, что мойва плавает в виде свободно сгруппированных особей, но с наступлением рассвета она направилась к морскому дну и объединилась в косяк длиной в десятки километров. Макрис и его коллеги подсчитали, что это было 23 миллиона рыб весом 414 тонн, действующих согласованно. Исследование опубликовано в открытом доступе в журнале Communications Biology.

Как только образовалась стая, треска образовала свою собственную стаю - которая, по подсчетам Макриса и его коллег, состояла из 2,5 миллионов особей - и отправилась на охоту. По оценкам, 10,5 миллионов мойв погибли, прежде чем стая распалась через несколько часов.

Хищники также сбиваются в косяки, пишет команда, потому что:

"Стая хищников способна разорвать косяк добычи, выпустив особей, которые становятся легкой добычей для хищников".

Команда сомневается, что подобные события представляют угрозу для численности мойвы в регионе, отмечая, что только у берегов Норвегии ежегодная миграция, по оценкам, включает в себя в тысячу раз больше рыбы. Однако они обеспокоены тем, что повышение глобальной температуры сделает некоторые нерестилища мойвы непригодными, из-за чего популяция сократится в меньшем количестве мест.

"Вы можете задаться вопросом, почему есть косяки мойвы, если они привлекают хищников, но наблюдения показывают, что мойва в районах с самой высокой плотностью косяка имеет больше шансов выжить. Съели тех, кто снаружи", - отмечают ученые.

Обработка данных заняла так много времени, потому что изначально ученые не могли отличить сигналы OAWRS от более мелких хищников, таких как треска, от добычи. Однако некоторые частоты, которые использует OAWRS, близки к резонансам плавательных пузырей рыб, и достижения в анализе позволили им пересмотреть данные и отличить рыбу. Макрис объяснил:

"У рыб есть плавательные пузыри, которые резонируют, как колокола. У трески большие плавательные пузыри с низким резонансом, как колокол Биг-Бена, тогда как у мойвы есть крошечные плавательные пузыри, которые резонируют, как самые высокие ноты на фортепиано".

Интересные новости о рыбах

Океаны часто считаются тихими, но на самом деле они полны жутких звуков. Они полны разнообразных видов, которые издают странные звуки, такие как хрюканье, хлопки и визги.

Эти звуки служат формой общения, позволяя им отпугивать соперников, подавать сигналы тревоги и даже привлекать потенциальных партнеров. Среди них сельдь - небольшая серебристая рыба, которая часто встречается большими стаями в Северной Атлантике и Тихом океанах.

И оказывается, сельдь общается с помощью подводных звуков, производимых при высвобождении газа из ее тел, или просто пукая.

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