Уникальная коллаборация науки, искусства и развлечений: в базу шаблонов всемирно известного украинского приложения по замене лиц на фотографиях, GIF и видео Reface добавили 12 портретов выдающихся украинских женщин-ученых.

«Теперь каждый желающий может увидеть себя в роли учёной-звезды – математика, орнитолога, физика или нейроморфолога. Найти портреты в приложении можно по поисковому запросу «Наука – это она», – отметил инициатор проекта, соучредитель венчурной студии Pawa Сергей Токарев.

Портреты были созданы современными украинскими иллюстраторами во главе с Сергеем Майдуковим в рамках просветительского арт-проекта от благотворительной образовательной организации STEM is FEM «Наука – это она». Проект реализуется при поддержке ООН Женщины в Украине и Детского Фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной кампании «Поколение равенства». Цель обоих проектов – популяризировать науку и гендерное равенство среди молодежи, а также вдохновлять украинских девушек выбирать STEM-специальности несмотря на стереотипы о «неженских» профессиях.

10 июня в рамках «Наука – это она» состоится награждение 12 финалисток конкурса эссе про женщин-учёных, а также благотворительный аукцион, лотами которого станут оригиналы 12 портретов в виде NFT. Средства, собранные на аукционе, будут добавлены к сумме образовательного гранта – гран-при для главной победительницы конкурса, которую определят во время церемонии. После аукциона несколько копий выставки отправятся путешествовать по учебным и образовательным учреждениям Украины.

STEM is FEM – Благотворительный образовательный проект, знакомящий украинских школьниц с техническими специальностями и мотивирующий девушек не учитывать гендерные предубеждения при выборе профессии. В рамках проекта координаторы проводят многочисленные бесплатные учебные мероприятия. За анонсами событий от STEM is FEM можно следить на сайте проекта или на официальных страницах в Facebook и Instagram.

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Автор: Иван Бойко