В Китае тестируют DDR5 / IXBT
Компания Micron начала поставки чипов памяти DDR5 своим клиентам. Компании Jiahe Jinwei, Galax и Netac уже начали предсерийное производство и тесты модулей.
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Как сообщает IXBT, Netac даже успела провести ряд тестов с системными платами, предоставленными Asus и MSI, и заявила, что всё прошло хорошо.
Память DDR5 должна появиться на рынке в конце текущего года, так как тогда ожидаются процессоры Intel Alder Lake с поддержкой такой памяти. AMD вероятно введет поддержку DDR5 в следующем году, с переходом на новый сокет.
IXBT
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