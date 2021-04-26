Новая память должна появиться на рынке в конце текущего года.

Компания Micron начала поставки чипов памяти DDR5 своим клиентам. Компании Jiahe Jinwei, Galax и Netac уже начали предсерийное производство и тесты модулей.

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Как сообщает IXBT, Netac даже успела провести ряд тестов с системными платами, предоставленными Asus и MSI, и заявила, что всё прошло хорошо.

Память DDR5 должна появиться на рынке в конце текущего года, так как тогда ожидаются процессоры Intel Alder Lake с поддержкой такой памяти. AMD вероятно введет поддержку DDR5 в следующем году, с переходом на новый сокет.

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Автор: Дмитрий Захаров