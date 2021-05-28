Геомагнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, которые вызваны вспышками на Солнце. Такие бури могут серьезно влиять на работу систем связи на Земле, а также на наше здоровье. Многие люди в дни повышенной солнечной активности чувствуют недомогание и апатию. Особенно сильно бури влияют на пожилых и метеочувствительных людей, беременных женщин и обладателей хронических болезней.
Когда ожидаются магнитные бури в июне 2021 года
Специалисты лаборатории Солнца института РАН составили прогноз магнитных бурь в июне 2021 года. Однако прогноз на такой длительный период является неточным и может измениться в будущем.
По информации специалистов, первый месяц лета будет спокойным и без длительных бурь. Единственная магнитная буря в июне ожидается в среду 15 июня. Солнечная активность в этот день достигнет уровня G1. Также небольшой всплеск активности ожидается 17 июня.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Во время магнитной бури могут возникать следующие неприятные симптомы: тошнота, головная боль и головокружение, повышенное давление, боли в спине и суставах, усталость, бессоница, раздражительность, обострение хронических заболеваний.
Чтобы опасный период прошел для вас без последствий, за несколько дней до бури следует начать придерживаться некоторых правил.
- Откажитесь от кофе, сигарет и спиртного. Замените их зеленых и травяным чаем.
- Ограничьте употребление сладкой, мучной, жирной и жареной пищи.
- Проводите больше времени на свежем воздухе, чаще прогуливайтесь пешком.
- Принимайте контрастный душ.
- Постарайтесь поменьше нервничать.
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