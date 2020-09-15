Впервые новый процессор Apple показала не в iPhone, а в iPad.

Компания Apple презентовала новый планшет iPad Air, который работает на новом процессоре A14 Bionic.

Стоит отметить, что впервые новый процессор Apple показала не в iPhone, а в iPad.

Как говорится во время презентации, iPad Air имеет прямоугольную форму, похожу на iPad Pro.

iPad Air отличается от Pro новыми цветами корпуса - зеленым (Green), голубым (Sky Blue) и розовым (Rose Gold).

Экран нового Айпада - 10,9 дюйма. В нем отсутствует функция Face ID. Вместо этого в кнопку включения планшета встроили TouchID, она находится на торце устройства.

Новый процессор A14 Bionic - это 6-ядерный процессор, выполненный по 5-нанометровому процессу, который на 30-40% быстрее, чем предыдущий iPad Air, и способен обрабатывать до 11 трлн операций в секунду.

Чип A14 Bionic открывает новые возможности для творчества. От рисования до создания музыки. Устройство поддерживает Apple Pancil.

Читайте такжеПредставлены новые часы Apple Watch Series 6

Так же новый "Айпад" получил разъём USB-C, позволяющий быстрее заряжать устройство и передавать данные на высоких скоростях.

Также в iPad Air есть только одна задняя камера, и нет сканера Lidar. (Сканер LiDAR, работая на уровне фотонов с наносекундной скоростью, измеряет расстояния до окружающих объектов на дистанции до 5 метров - как в помещениях, так и на улице. В общем, он что-то делает с дополненной реальностью).

Благодаря новому чипу iPad Air может считывать движения рук в воздухе, а не просто прикосновения к экрану.

iPad Air теперь поддерживает Wi-Fi 6, а с новым планшетом естественно работает и Magic Keyboard.

Цена iPad Air в США - $599.

Финальные версии iOS 14 будет доступна для скачивания пользователям с завтрашнего утра.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН