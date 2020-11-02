Apple покажет новые продукты / Ілюстрація REUTERS
Компания Apple анонсировала еще одну презентацию – уже третью за осень.
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Как сообщает TJournal, сообщения были разосланы журналистам. Мероприяние пройдет в онлайн-формате 10 ноября.
Предполагается, что компания покажет первый Macbook с новым процессором собственного производства, построенном на архитектуре ARM.
Новинки Apple 2020
- 13 октября компания Apple презентовала iPhone 12 Pro с поддержкой 5G.
- Также, Apple презентовала новый iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым экраном.
- Помимо этого, Apple во время своей презентации во вторник, 13 января, представила iPhone 12.
- Помимо этого, Apple анонсировала новую версию умной колонки HomePod – HomePod Mini – уменьшенную версию оригинала в более компактных размерах.
- Ранее, 15 сентября, Apple представила обновленные "умные" часы Apple Watch и новые модели планшетов iPad.
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