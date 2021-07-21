Новая функция позволит давать "на чай" блогерам и создателям видео, сумма вознаграждения - от 2 до 50 долларов.

Видеохостинг Youtube предоставляет пользователям новую функцию, благодаря которой они смогут оставлять чаевые авторам контента. Разработчики уже тестируют данную опцию, получившую название Super Thanks.

Об этом сообщило издание The Verge.

Представители видеохостинга рассказали, что новая функция разрешит отправлять "на чай" блогерам и авторам видеороликов. Сумма вознаграждения может колебаться в размере от 2 до 50 долларов (или в эквиваленте региональной покупки).

При отправлении чаевых на экране пользователя появится анимация с изображением праздничных шариков и конфетти. Теперь блогеры будут получать от фанатов реальные деньги, а не только лайки и комментарии.

Читайте также"Уронил - не страшно": ученые из Индии создали стекло для смартфонов, "затягивающее" трещиныНовую функцию тестируют уже в течение года. Изначально она получила название Viewer Applause, но затем ее переименовали в Super Thanks.

Известно, что сейчас новая функция доступна в обновлении приложения YouTube для 68 стран. Опцию можно использовать как на ПК, так и на смартфонах с Android и iOS.

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Автор: Полина Кузенко