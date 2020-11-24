Хакатон проходил с 14 по 22 ноября.

Победители хакатона Cinema Challenge Hackathon, посвященного созданию технологий для онлайн-кинотеатров, получили более 1 млн 400 тыс. грн призовых от национального онлайн-кинотеатра sweet.tv.

Об этом сказано в пресс-релизе по итогам проведенного с 14 по 22 ноября хакатона.

«Более 1 млн 400 тыс. грн получили победители Cinema Challenge Hackathon - первого в Украине хакатона, посвящённого созданию технологий для развития украинского Netflix», - сказано в сообщении.

В частности, победители хакатона определялись в трех направлениях: разработка рекомендательной системы для фильмов в онлайн-кинотеатрах, разработка рекомендательной системы для ТВ-программ в онлайн-кинотеатрах и разработка собственных идей, соответствующих тематике Cinema Challenge Hackathon.

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Победителями в первом направлении стали команды AfterParty (1 место - 280 тыс. грн/10 тыс. долл.) и Too much recsys experience (2 место - 140 тыс. грн/5 тыс. долл.).

Во второй категории победили команда Magic City (1 место - 280 тыс. грн/10 тыс. долл.) и Никита Мелентьев (2 место - 140 тыс. грн/5 тыс. долл.).

В третьем направлении победили команда «Галичина» с комплексным решением, которое помогает создать дома атмосферу кинотеатра (1 место – 280 тыс. грн/10 тыс. долл.) и команда Sweet Kids, создавшая детский интерактивный развивающий кабинет (2 место – 140 тыс. грн/5 тыс. долл.).

Инициаторами события выступили национальный онлайн-кинотеатр sweet.tv вместе с компанией по внедрению инноваций We_Challenge при поддержке Министерства цифровой трансформации.

В финал вошла 51 команда и более 100 индивидуальных участников.

«Всего для участия в хакатоне зарегистрировалось 1 500 IT-специалистов. Из них было отобрано около 500 участников из 66 городов», - сказано в пресс-релизе.

Директор sweet.tv Александр Резунов подчеркнул, что такие мероприятия необходимы для развития онлайн-кинотеатров в Украине.

«Нам важно развивать Cinema Tech в Украине, ведь мы уверены, что благодаря новым технологиям украиноязычный и украинский контент станет популярнее», - сказал он.

Справка УНИАН.sweet.tv - национальный онлайн-кинотеатр с доступом к украинскому национальному и премиальному HD-телевидению.

We_Challenge - компания инновационных трансформаций, которая с 2013 года занимается реализацией корпоративных акселераторов и хакатонов (Intel, Vodafone, Raiffeisen Bank Aval, International Bank of Azerbaijan и др.); открытием научно-исследовательских центров (R&D); построением маркетинговых коммуникаций в IT-отрасли.

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Автор: УНИАН