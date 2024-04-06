Скорее всего, благодаря исследованию, ученые открыли новый биологический механизм ожирения.

Ученым удалось обнаружить редкие генные различия, которые могут повышать риск ожирения в шесть раз. Исследование показало генетические варианты двух генов, которые имеют одни из самых больших влияний на риск ожирения, которые были обнаружены на сегодня. Об этом пишет The Independent.

Эксперты высказали предположение, что открытие редких вариантов генов BSN и APBA1 являются одними из первых выявленных генов, связанных с ожирением, для которых повышенный риск не прослеживается до достижения взрослого возраста.

"Мы идентифицировали два гена с вариантами, которые имеют самое сильное влияние на риск ожирения на популяционном уровне, который мы когда-либо наблюдали, но, возможно, более важным является то, что вариация фагота связана с ожирением во взрослом возрасте, а не в детстве. Таким образом, эти результаты дают нам новое понимание взаимосвязи между генетикой, нейроразвитием и ожирением", - отметил автор исследования, работающий в отделе метаболических заболеваний Совета медицинских исследований (MRC) Джайлз Йо.

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Исследователи также обнаружили, что генетические варианты гена BSN, который еще называют фаготом, могут повышать шансы ожирения в шесть раз. Кроме того, его связывали с повышенным риском неалкогольной жировой болезни печени и диабета 2 типа.

Как выяснилось, варианты гена фагота влияют на одного из 6 500 взрослых, это говорит о том, что они могут иметь влияние на около 10 тысяч человек в Великобритании.

"Эти выводы являются еще одним примером того, что широкомасштабные генетические исследования человеческой популяции помогают нам лучше понять биологическую основу болезней. Генетические варианты, которые мы обнаружили в BSN, имеют одни из самых больших эффектов на ожирение, диабет 2 типа и жировую болезнь печени, наблюдаемых на сегодня, и освещают новый биологический механизм, регулирующий контроль аппетита", - подчеркнул автор исследования и исследователь MRC в Кембриджском университете Джон Перри.

В издании напомнили, что ожирение является значительным фактором риска других серьезных заболеваний, которые включают болезнь сердца и диабет 2 типа. Однако генетические причины, почему некоторые люди более склонны к набору веса, до конца еще не изучены. По сравнению с генами ожирения, которые были обнаружены в предыдущих исследованиях, варианты генов BSN и APBA1 не связаны с детским ожирением. Поэтому это подтолкнуло ученых к тому, что они, вероятно, открыли новый биологический механизм ожирения.

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