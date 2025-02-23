Теоретически, в скором времени люди смогут размонтироваться совсем без секса.

Уже в ближайшие годы может может произойти революция в репродуктивной медицине, которая потенциально преодолеет проблему бесплодия и наследственных болезней. Однако, вероятно, технология будет неоднозначной с этической точки зрения. О перспективном исследовании сообщает The Guardian.

В январе британское Управление по оплодотворению и эмбриологии человека (HFEA) провело заседание, на котором объявило, что ученые близки к созданию технологии лабораторного выращивания человеческих яйцеклеток и спермы.

Метод под названием in vitro гаметогенез (IVG) предполагает "перепрограммирование" стволовых клеток или клеток кожи таким образом, чтобы они функционировали как яйцеклетки или сперматозоиды. Таким методом ученые успешно вывели младенцев от взрослых мышей.

Видео дня

Сейчас ученые еще не подтвердили возможность реализовать технологию на приматах, но предполагают, что скачок от лабораторных мышей до лабораторных людей может быть достаточно коротким - от двух лет при самом оптимистичном сценарии до десяти лет при более умеренном.

Метод IVG может стать революцией в репродуктивной медицине и настоящим спасением для людей, которые не могут иметь собственных детей по медицинским причинам. Теоретически этот метод также позволит однополым парам иметь детей, которые генетически будут потомками одновременно обоих партнеров.

The Guardian отмечает, что метод потенциально ставит очень важные этические вопросы и потребует жесткого законодательного регулирования. Например, IVG позволяет получить эмбрион из спермы и яйцеклетки, искусственно созданной из клеток одного человека. То есть речь идет об "экстрамально полном инцесте". Вероятно, создание эмбрионов с генами исключительно одного человека будет запрещено.

Перспектива производить неограниченное количество эмбрионов в лаборатории открывает также возможность проводить тщательный генетический скрининг, то есть отбраковку тех эмбрионов, которые имеют гены наследственных болезней и генетических аномалий.

Другие научные новости

Как писал УНИАН, в Китае нашли еще один коронавирус, потенциально опасный для людей. Носителем вируса являются летучие мыши, но вирус имеет все необходимое для того, чтобы перепрыгнуть на людей, говорят ученые.

Также мы рассказывали, действительно ли женщины намного разговорчивее мужчин. Исследователям пришлось посчитать количество слов, которые ежедневно проговаривают женщины и мужчины, чтобы узнать, насколько правдивым является популярный стереотип.

Вас также могут заинтересовать новости: